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Campeche / Sucesos

Presunto narcomenudista es detenido durante operativo de vigilancia en Champotón

Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre en posesión de sustancias ilícitas en la colonia Aserradero de Champotón; el sospechoso ya fue turnado ante la Fiscalía del Estado.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Cae un hombre con drogas en la colonia Aserradero de Champotón: SPSC
Cae un hombre con drogas en la colonia Aserradero de Champotón: SPSC / Especial

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) detuvieron a un hombre en la colonia Aserradero, en el municipio de Champotón, por su presunta relación con la posesión de sustancias ilícitas.

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La detención ocurrió durante los recorridos de vigilancia y prevención que realizan las corporaciones de seguridad en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para combatir actividades delictivas y reforzar la seguridad pública.

Tras su aseguramiento, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, FGE, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Junto con el detenido también fueron entregados los indicios asegurados durante la intervención. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni la cantidad o tipo de sustancia presuntamente encontrada en su poder. Será la Fiscalía la que determine si existen elementos para ejercer alguna acción legal en su contra.

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