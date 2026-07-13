Camioneta se impacta contra valla de contención en el Periférico de Campeche

Una persona lesionada fue el saldo de un hecho de tránsito, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control de la unidad presuntamente tras reventarse el neumático delantero derecho, lo que provocó que se impactara contra la valla de contención.

Los hechos ocurrieron cuando la camioneta circulaba sobre la vía federal donde la velocidad causó el estallido del neumático generando que pierda el control y la unidad se proyectó contra la barrera metálica, arrancando aproximadamente tres metros de la estructura, la cual terminó incrustada en el costado delantero derecho del vehículo.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron atención al lesionado en el lugar, posteriormente arribó una ambulancia de una empresa privada, presuntamente contratada por la compañía para la que laboraba el afectado.