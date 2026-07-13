Diego Cocca sale de Atlas: qué pasó y quién será el nuevo entrenador

El esperado regreso de Diego Cocca al Atlas quedó descartado. Aunque ambas partes sostuvieron negociaciones durante varias semanas e incluso existía un acuerdo verbal, la operación nunca se formalizó y la directiva optó por cerrar definitivamente las conversaciones para enfocarse en encontrar a un nuevo estratega antes del inicio del Apertura 2026.

Uno de los factores que terminó por frenar el acuerdo fue el tiempo. Con el arranque del campeonato cada vez más cerca, la nueva administración de los rojinegros consideró que ya no era viable prolongar las negociaciones sin una firma oficial, por lo que decidió cambiar de estrategia y acelerar la elección del nuevo entrenador.

Otro punto que impidió el regreso de Diego Cocca estuvo relacionado con el proyecto deportivo. El técnico argentino buscaba tener una mayor influencia en la conformación del plantel y planteó la llegada de algunos refuerzos a través de su representante, una propuesta que no coincidía con la visión que pretende desarrollar la directiva del club.

Desde la llegada de Andoni Zubizarreta, el Atlas busca consolidar un modelo basado en la inteligencia deportiva, el desarrollo de jóvenes futbolistas y una planificación institucional a largo plazo. Bajo esa línea, el director deportivo ya analiza distintas opciones para ocupar el banquillo rojinegro.

De acuerdo con el plan del club, el principal candidato todavía no podría incorporarse de inmediato debido a que mantiene un compromiso vigente. Mientras se concreta esa incorporación, Antonio Solana, responsable de las fuerzas básicas del Atlas, asumirá el cargo como entrenador interino durante el inicio del torneo.