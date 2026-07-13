MazClan, exintegrante de La Mansión VIP denuncia intento de allanamiento a su casa en Sinaloa

El influencer mexicano Alan Fernando Velázquez Suárez, popularmente conocido en redes sociales como Maza Clan y exintegrante del reality ‘La Mansión VIP’, denunció públicamente un grave intento de allanamiento armado en su domicilio ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

El creador de contenido usó sus redes sociales para denunciar públicamente la situación, además de dar algunos detalles del caso. Junto con esto; el influencer compartió su testimonio e imágenes de cámaras de seguridad para exigir justicia ante la delicada situación que vivió.

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¿Cómo fue el intento de allanamiento a la casa de MazClan?

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada del lunes 13 de julio de 2026 en el domicilio del influencer ubicado en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con lo relatado por MazaClan, dos sujetos que portaban armas de fuego se presentaron en la entrada principal de su casa e intentaron ingresar por la fuerza.

Al intento del ingreso frustrado al hogar, dentro del inmueble se encontraban resguardados únicamente su esposa y sus dos hijos pequeños. La rápida reacción de la pareja del influencer impidió que los atacantes lograran ingresar al hogar; tras esto, los dos encapuchados huyeron inmediatamente del lugar.

Por medio de las grabaciones de seguridad que fueron difundidas, se observa a los dos sospechosos con gorras y el rostro cubierto. El influencer manifestó sentir una profunda impotencia por el riesgo en el que estuvo su familia; además de detallar que uno de los hombres tenía la cabeza rapada esperando que este dato ayude a las autoridades.

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