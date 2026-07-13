Emiliano Aguilar protagoniza pelea a golpes en festival de música en Los Ángeles

De nueva cuenta, Emiliano Aguilar, causó revuelo en redes sociales, pues se dio a conocer que el cantante tuvo un altercado durante el Bélico Fest 2026, evento que se llevó a cabo el pasado domingo 12 de julio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Por medio de las redes sociales, ha comenzado a circular un video en donde se muestra como el cantante se está enfrentando a golpes con otro hombre, en una zona cercana a la producción.

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¿Qué pasó realmente con Emiliano Aguilar en el festival?

Se sabe que el personal de seguridad del estadio intervino antes de que este conflicto escalara. Cabe mencionar que hasta el momento, no se conocen las causas que originaron la pelea que ya es viral en las redes sociales.

Después de esta situación, se dio a conocer que el famoso habló sin ningún tipo de traba:

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un chin.... Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su mad… como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”

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Sin embargo, el famoso no dudo en hablar sobre la pelea, pero lo tomó con gran humor:

“Lo único que me ca… esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”

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