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Campeche / Sucesos

Riña en Champotón deja un lesionado y fuerte operativo de seguridad

El incidente ocurrió cerca de la escuela primaria del poblado; aunque se mencionó una posible herida de bala, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades

Por Redacción Por Esto!

13 de jul de 2026

1 min

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Anoche, la presunta detonación de varios disparos al aire, derivados de una riña, generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en el poblado de Xbacab, perteneciente al municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del domingo, en una calle sin número ubicada a espaldas de la escuela primaria del poblado.

Según los reportes preliminares, se trató de una riña entre varias personas, de las cuales una resultó lesionada. En un principio trascendió que una persona había recibido una herida con bala; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, así como de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), quienes realizaron las diligencias correspondientes y reforzaron la vigilancia en la zona. Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas durante la intervención de las autoridades de seguridad.