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Joven cae de bicicleta y termina lesionado en la prolongación de la avenida Benito Juárez, en Campeche

Un joven resultó lesionado tras caer de su bicicleta en la prolongación de la avenida Benito Juárez, en Campeche. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

14 de jul de 2026

1 min

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Joven cae de bicicleta y resulta lesionado en la prolongación de la avenida Benito Juárez.
Joven cae de bicicleta y resulta lesionado en la prolongación de la avenida Benito Juárez. / Dismar Herrera

Un joven resultó lesionado la tarde de este martes luego de sufrir una aparatosa caída cuando circulaba en bicicleta sobre la prolongación de la avenida Benito Juárez, donde fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras golpearse contra el pavimento.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ciclista se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el equilibrio, lo que provocó que saliera proyectado y cayera de cabeza sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo del número de emergencias, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y realizaron su valoración médica en el lugar.

En tanto, elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance, abanderar la zona y facilitar las labores de atención, además de prevenir otro accidente mientras se atendía al ciclista.

El joven presentó diversas lesiones derivadas de la caída; sin embargo, las autoridades no reportaron la participación de otros vehículos en el incidente.

JGH