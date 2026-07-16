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Campeche / Sucesos

Detienen a extranjero tras disturbios en puente de Champotón

Un extranjero fue detenido en Champotón tras provocar disturbios en la vía pública y en un Oxxo, lanzar piedras y abrir la puerta de vehículos en circulación. El sujeto enfrenta una demanda por allanamiento y daños a la propiedad.

Por Redacción Por Esto!

16 de jul de 2026

1 min

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Policía Municipal arresta a sujeto por agresiones y daños en Champotón
Policía Municipal arresta a sujeto por agresiones y daños en Champotón

Detienen al gringo luego de provocar disturbios en la vía pública y al interior de una tienda de conveniencia, además de lanzar insultos, arrojar piedras y abrir la puerta de al menos dos carros en circulación sobre el puente de Champotón.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves, alrededor de las 7:00 horas, en el ejido Paraíso, en Champotón.

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Según testigos, el sujeto comenzó a lanzar insultos y piedras a peatones y vehículos. Luego ingresó a una tienda de conveniencia (Oxxo) donde generó disturbios.

Antes, se colocó en medio del puente con el peligro de ser atropellado y aprovechó para abrir la puerta de al menos dos vehículos que reducían su velocidad.

Más tarde fue detenido por la Policía Municipal, quedando a disposición de las autoridades. Este sujeto tiene una demanda por allanamiento y daños a la propiedad ajena.