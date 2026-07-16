Detienen a extranjero tras disturbios en puente de Champotón

Detienen al gringo luego de provocar disturbios en la vía pública y al interior de una tienda de conveniencia, además de lanzar insultos, arrojar piedras y abrir la puerta de al menos dos carros en circulación sobre el puente de Champotón.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves, alrededor de las 7:00 horas, en el ejido Paraíso, en Champotón.

Noticia Destacada Vecinos de Quinta de los Españoles denuncian inseguridad tras derrumbe de muro

Según testigos, el sujeto comenzó a lanzar insultos y piedras a peatones y vehículos. Luego ingresó a una tienda de conveniencia (Oxxo) donde generó disturbios.

Antes, se colocó en medio del puente con el peligro de ser atropellado y aprovechó para abrir la puerta de al menos dos vehículos que reducían su velocidad.

Más tarde fue detenido por la Policía Municipal, quedando a disposición de las autoridades. Este sujeto tiene una demanda por allanamiento y daños a la propiedad ajena.