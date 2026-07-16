Extranjero es detenido tras accidente en la carretera federal 307

Un ciudadano de origen argentino fue detenido luego de un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera federal 307, a la altura de la tienda Liverpool, donde además fue asegurado el conductor del otro vehículo involucrado mientras se determina la responsabilidad en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el extranjero conducía un Volkswagen Sedán cuando circulaba con preferencia sobre la vía. En ese momento, su vehículo se impactó contra la parte trasera del costado derecho de una Toyota Avanza blanca con placas del estado de Quintana Roo, cuyo conductor presuntamente intentó incorporarse o atravesar la circulación.

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Como consecuencia del impacto, el Volkswagen salió proyectado hacia el camellón central, donde quedó detenido con severos daños materiales. En la unidad viajaban también la esposa del conductor y un menor de entre siete y ocho años de edad.

Paramédicos de CostaMed acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del Volkswagen. Tanto la mujer como el menor presentaban lesiones de consideración menor, por lo que fueron trasladados a un hospital para una valoración médica y descartar complicaciones derivadas del choque.

Después del accidente, el conductor argentino descendió de su vehículo y presuntamente reaccionó de manera violenta contra la Toyota Avanza. Según los reportes preliminares, rompió el cristal de la puerta del conductor y dañó la manija del mismo lado, mientras el automovilista permanecía dentro de la unidad en espera de la llegada de las autoridades.

Elementos de seguridad arribaron minutos después para controlar la situación y realizar las primeras diligencias. Tras recabar la información inicial, ambos conductores fueron asegurados.

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El conductor de la Toyota Avanza fue presentado ante el juez cívico para el deslinde de responsabilidades relacionadas con el accidente, mientras que el ciudadano argentino quedó a disposición de la autoridad correspondiente por los daños presuntamente ocasionados al otro vehículo durante su reacción posterior al choque.

Las dos unidades involucradas fueron retiradas del lugar mediante grúas y trasladadas al corralón, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y se determina la responsabilidad de cada una de las partes.