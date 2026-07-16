Síguenos

Última hora

México

TV Azteca ya tomó una decisión tras los comentarios de Pedrito Sola contra perros en la calle

Campeche / Sucesos

Mujer se desvanece en el Mercado Principal de Campeche y moviliza a cuerpos de emergencia

Una mujer de aproximadamente 30 años perdió el conocimiento en el área de condimentos de la Central de Abastos. Paramédicos la estabilizaron tras una presunta descompensación.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una mujer perdió el conocimiento en la Central de Abastos.
Una mujer perdió el conocimiento en la Central de Abastos. / Dismar Herrera

Una mujer de aproximadamente 30 años perdió el conocimiento mientras se encontraba en el área de condimentos de la Central de Abastos, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y momentos de preocupación entre comerciantes y clientes que presenciaron el incidente.

Un vehículo fue asegurado en las inmediaciones del Fuerte de San Miguel.

Noticia Destacada

Aseguran en Campeche un auto con placas de Yucatán ligado a una investigación por abuso de confianza

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer no reaccionaba, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Tras ser valorada por los socorristas, la mujer logró ser estabilizada. De manera preliminar, se indicó que presuntamente sufrió una descompensación, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud.

JGH

Te puede interesar