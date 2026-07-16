Mujer se desvanece en el Mercado Principal de Campeche y moviliza a cuerpos de emergencia

Una mujer de aproximadamente 30 años perdió el conocimiento mientras se encontraba en el área de condimentos de la Central de Abastos, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y momentos de preocupación entre comerciantes y clientes que presenciaron el incidente.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer no reaccionaba, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Tras ser valorada por los socorristas, la mujer logró ser estabilizada. De manera preliminar, se indicó que presuntamente sufrió una descompensación, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud.

JGH