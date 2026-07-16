Alfonso Obregón es denunciado por presunto abuso y corrupción de menores

Uno de los actores de doblaje más importantes de nuestro país, se encuentra en el ojo del huracán, tras darse a conocer que Alfonso Obregón Inclán, está enfrentando un complicado proceso legal en su contra.

Recordemos que, el actor tiene una gran trayectoria dentro de la industria, ya que ha tenido la oportunidad de darle vida a una gran cantidad de personajes, entre ellos Shrek.

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¿Cuáles son los cargos en contra de Alfonso Obregón?

Se sabe que una joven llamada Brenda Rivero, quien también se encuentra dentro del ambiente del doblaje en México, decidió romper el silencio y presentar una acusación formal ante las autoridades.

Por medio de un video, la joven decidió compartir su historia y mencionó que el famoso entró a su círculo familiar por medio de sus padres, pero que las cosas no salieron de buena forma, cuando Alfonso Obregón, presuntamente la comenzó a cortejar de una forma inadecuada.

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Esto ocurrió cuando ella era una adolescente, aproximadamente de 16 años, puntualizó que el actor la habría presionado e invitado formalmente a sostener una relación de noviazgo, usando el poder que tiene dentro de la industria del doblaje.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando"

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