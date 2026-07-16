Vecinos de Quinta de los Españoles denuncian inseguridad tras derrumbe de muro

Los problemas de inseguridad se incrementaron en el fraccionamiento Quinta de los Españoles, luego del derrumbe de un muro de contención que, de acuerdo con vecinos, ocurrió por falta de atención del Ayuntamiento de Campeche. Los habitantes temen que continúen los deslaves del cerro y denuncian el ingreso de personas sospechosas a la zona habitacional.

La situación afecta a decenas de familias que habitan en las calles Don Eugenio, Don Joaquín y Alberto, así como a residentes del fraccionamiento Hacienda Santa María.

“Hemos reportado esta situación a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche y ahora que colapsó comentaron que todavía van a cotizar, mientras esto permanece abierto. Bajan personas sospechosas o delincuentes de la colonia Ampliación Esperanza que se meten a las casas para robar y andan por los techos ante la falta de vigilancia”, manifestó Oziel Zapata, vecino del sector.

Los habitantes señalaron que, debido a que el fraccionamiento se encuentra alejado de la avenida Concordia, la vigilancia policiaca es escasa. Además, el guardia de seguridad contratado por los propios vecinos únicamente permanece en el acceso principal del conjunto habitacional.

Noticia Destacada Capturan en Seybaplaya a sujeto armado; llevaba presunta droga y dinero en efectivo

Esta situación, indicaron, es aprovechada por personas provenientes de otros sectores que ingresan en vehículos para recorrer la zona.

“Cuando hay personas en los techos o sospechosas que vienen en vehículos que no son de aquí, al escuchar ladrar a los perros y cuando salimos a la calle, optan por retirarse”, agregó Oziel Zapata.

Mientras las autoridades municipales continúan sin definir una solución, vecinos de Quinta de los Españoles mantienen el temor de que colapsen más tramos del muro deteriorado y se registren nuevos deslaves del cerro, con arrastre de basura proveniente de la colonia Ampliación Esperanza.

“Con la caída del muro perimetral quedó el espacio abierto para que vengan más delincuentes a robar nuestras casas y vehículos. También estamos viendo cómo los escombros y parte del cerro con desechos se están viniendo hacia nuestro fraccionamiento, por lo que volvemos a hacer el llamado al Ayuntamiento de Campeche para que dejen de ignorarnos”, expresó Laura Can, habitante del lugar.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron el apoyo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para reforzar los recorridos de vigilancia, ya que señalaron que personas provenientes de predios baldíos de la Ampliación Esperanza también afectan la seguridad de los habitantes de Hacienda Santa María.

“Nos hace falta vigilancia y alumbrado público, que tampoco el Ayuntamiento nos ha atendido para rehabilitarlo, pues tanto las luminarias como los postes ya están muy deteriorados”, indicó Jazmín Mora, vecina del sector.