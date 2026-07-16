Capturan en Seybaplaya a sujeto armado; llevaba presunta droga y dinero en efectivo

Un hombre fue detenido en el municipio de Seybaplaya luego de que un reporte ciudadano alertara a las autoridades sobre una persona que presuntamente transportaba un arma de fuego. Tras ubicar al sospechoso, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) realizaron una inspección en la que aseguraron un arma, cartuchos útiles, diversas dosis de una sustancia con características similares a un narcótico y dinero en efectivo.

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De acuerdo con la información oficial, durante la intervención los agentes decomisaron un arma de fuego, cartuchos útiles con punta azul, varias bolsas con una sustancia con características similares a droga, además de dinero en efectivo. Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

Las autoridades también informaron que el hombre ya había sido detenido previamente por una falta administrativa, luego de que presuntamente intentara atropellar a varias personas durante la pasada feria de Seybaplaya. No obstante, será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.