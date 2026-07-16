¿La “diarrea explosiva” puede llegar a México? Esto se sabe del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos ha generado dudas sobre la posibilidad de que la enfermedad, conocida de manera coloquial como “diarrea explosiva”, también afecte a México.

La respuesta es que sí pueden registrarse casos en territorio mexicano, pero no porque el brote cruce la frontera mediante el contacto entre personas. La infección es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis y se adquiere principalmente al consumir agua, frutas o verduras contaminadas con materia fecal.

En Estados Unidos, las autoridades sanitarias reportaron mil 645 casos confirmados desde el 1 de mayo y más de 5 mil 100 notificaciones adicionales bajo investigación. Los contagios fueron identificados en 34 estados, aunque todavía no existe una fuente única confirmada.

¿Cómo podría llegar la ciclosporiasis a México?

La enfermedad podría aparecer en México por la distribución o consumo de un alimento contaminado, el uso de agua de riego sin condiciones sanitarias adecuadas o la exposición a productos frescos procedentes de una misma cadena comercial.

No obstante, la existencia de un brote en Estados Unidos no significa que automáticamente habrá una epidemia en México. Para que los casos estén relacionados tendría que identificarse un alimento, proveedor, lote o fuente de agua compartida entre ambos países.

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Hasta ahora, las investigaciones estadounidenses no han confirmado un producto específico como origen del brote. Las autoridades analizan principalmente verduras de hoja verde, aunque tampoco han identificado un productor o distribuidor responsable.

¿La “diarrea explosiva” se contagia de persona a persona?

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente entre personas. El parásito eliminado mediante las heces necesita permanecer durante varios días en el ambiente antes de convertirse en infeccioso.

Por esta razón, convivir con una persona enferma no representa el mismo riesgo que consumir agua o alimentos contaminados. Los brotes previos se han relacionado con productos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frambuesas y mezclas de ensalada.

Los síntomas suelen comenzar entre una y dos semanas después de la exposición e incluyen diarrea acuosa frecuente, cólicos, inflamación abdominal, náuseas, pérdida del apetito, cansancio y reducción de peso.

¿Por qué podría pasar inadvertida en México?

El infectólogo Alejandro Macías advirtió que la enfermedad probablemente ya ocurre en México, pero puede permanecer subdiagnosticada debido a que no todos los pacientes acuden al médico y las pruebas para identificar al parásito no se realizan de manera rutinaria.

Además, los reportes generales de enfermedades intestinales no siempre permiten conocer cuántos casos corresponden específicamente a Cyclospora. Por ello, un incremento de diarreas no demuestra por sí mismo la llegada del brote estadounidense.

Hay un gran brote de CICLOSPORIASIS (enfermedad por Cyclospora cayetanensis) en los Estados Unidos que afecta ya 34 estados. Es una diarrea explosiva y debemos estar alerta pues eventualmente puede llegar a México y América Latina. pic.twitter.com/SaIcS9Vvl0 — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

¿Cómo reducir el riesgo de ciclosporiasis?

Las autoridades recomiendan lavar frutas y verduras bajo agua corriente, retirar las hojas exteriores de las lechugas, mantener limpios los utensilios y evitar agua de procedencia dudosa.

El lavado puede disminuir el riesgo, pero no garantiza la eliminación completa del parásito. Cocinar los alimentos ofrece mayor protección cuando sea posible.

Las personas deben buscar atención médica si la diarrea dura más de 48 horas, reaparece después de una mejoría o se acompaña de signos de deshidratación, fiebre, debilidad intensa o pérdida considerable de peso.

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