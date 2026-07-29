Ejecutan a un hombre en el estacionamiento de un Oxxo de la colonia Tila, en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró la tarde de este miércoles en la colonia Tila, luego del reporte de un ataque armado que cobró la vida de un hombre en el estacionamiento de una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada sobre la calle 35, esquina con la 42.

Noticia Destacada Hallan sin vida a un hombre de 37 años en Villas de Santa Ana, Ciudad del Carmen

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, minutos antes del hallazgo se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego. Al salir para verificar lo ocurrido, observaron a un hombre tendido boca abajo sobre el pavimento, por lo que inmediatamente dieron aviso a los números de emergencia.

La víctima vestía una playera de cuadros de color rojo y pantalón de vestir. A un costado del cuerpo quedaron una botella de Coca-Cola, que presuntamente acababa de comprar en la tienda, unas gafas negras y dos teléfonos celulares, objetos que fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Trascendió que el vehículo del fallecido, un automóvil Chevrolet de color gris, estaba siendo lavado en un negocio ubicado a escasos metros del lugar de la agresión, lo que hace presumir que el hombre había descendido de la unidad momentos antes del ataque.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística iniciaron el procesamiento del área. En el sitio fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos, los cuales fueron embalados para su análisis como parte de la carpeta de investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley y continuará el proceso de identificación oficial, en caso de ser necesario.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación que seguirían las autoridades estaría relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias ministeriales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento, que generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

JGH