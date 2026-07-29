Salud Casa por Casa en Campeche: requisitos para registrarse y vacantes de trabajo disponibles

El programa federal Salud Casa por Casa continúa brindando atención domiciliaria a adultos mayores y personas con discapacidad en los 13 municipios de Campeche, mientras se mantiene abierto el proceso de credencialización y la incorporación de médicos y personal de enfermería para fortalecer la cobertura.

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El delegado de los Programas para el Bienestar en Campeche, José Antonio Cardozo Rivero, informó que actualmente 155 servidores de la salud realizan visitas preventivas en los hogares de los beneficiarios. Hasta el momento se contabilizan 93 mil 252 primeras visitas, 77 mil 133 segundas atenciones y 41 mil 766 terceras visitas.

¿Qué requisitos deben presentar los beneficiarios?

Como parte del proceso de incorporación al Nuevo Sistema Universal de Salud, los adultos mayores y las personas con discapacidad deben acudir a los módulos de credencialización instalados en los municipios.

Para efectuar el registro es necesario presentar:

Identificación oficial con fotografía .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

con antigüedad no mayor a seis meses. Número telefónico de contacto.

Los módulos brindan atención de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En Campeche capital, el trámite se realiza en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; mientras que en Hopelchén y Escárcega se habilitaron los Centros Integradores.

En Candelaria, el módulo funciona en la estación del Tren Maya; en Calakmul, en el Hospital IMSS-Bienestar de Xpujil; en Calkiní, en el Hospital Integral IMSS-Bienestar; y en Tenabo, en el Centro de Salud IMSS-Bienestar.

También se brinda atención en las unidades de salud de Hecelchakán, Champotón, Seybaplaya y Dzitbalché, así como en los hospitales del IMSS-Bienestar de Palizada y Ciudad del Carmen.

Cardozo Rivero señaló que el avance del registro al Nuevo Sistema Universal de Salud es de 16.6 por ciento en Campeche, con 18 mil 552 personas registradas.

¿Qué requisitos piden para trabajar en Salud Casa por Casa?

Además de la atención a los beneficiarios, permanecen disponibles alrededor de 10 vacantes para médicos y personal de enfermería, principalmente para reforzar la operación del programa en Ciudad del Carmen.

Las personas interesadas deben contar obligatoriamente con:

Título profesional en Medicina o Enfermería.

en Medicina o Enfermería. Cédula profesional vigente.

El requisito se debe a que las funciones incluyen la valoración clínica de los pacientes y, en el caso del personal autorizado, la prescripción de tratamientos. Los aspirantes pueden acudir a los Centros Integradores o directamente a la Delegación de los Programas para el Bienestar para iniciar su proceso de incorporación.

El delegado explicó que el programa dispone de 199 espacios para trabajadores de la salud en todo el estado, aunque una de las prioridades es cubrir las plazas disponibles en Carmen, municipio que concentra, junto con Campeche capital, una parte importante de la población beneficiaria.

Más de nueve de cada 10 aceptan las visitas en Carmen

De acuerdo con el funcionario federal, en Ciudad del Carmen la aceptación del programa supera el 92 por ciento, lo que significa que más de nueve de cada 10 adultos mayores y personas con discapacidad han permitido el ingreso del personal a sus hogares.

Champotón, Escárcega y Candelaria también presentan una participación favorable. En contraste, Palizada representa uno de los principales retos logísticos, debido a que las condiciones geográficas obligan a realizar algunos recorridos por vía fluvial.

El programa Salud Casa por Casa busca fortalecer la prevención y el seguimiento médico mediante visitas periódicas a los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad, especialmente de quienes enfrentan dificultades para trasladarse a una unidad médica.

JGH