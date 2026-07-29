Hallan sin vida a un hombre de 37 años en Villas de Santa Ana, Ciudad del Carmen

Un hombre de 37 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio del fraccionamiento Villas de Santa Ana, en Ciudad del Carmen, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Noticia Destacada Camioneta choca contra camión cargado con bloques y provoca caos vial en Campeche

De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares de A.J.F., de 37 años, quienes realizaron el hallazgo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de los Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley.

Las autoridades serán las encargadas de integrar la carpeta de investigación y determinar de manera oficial las circunstancias del fallecimiento.

JGH