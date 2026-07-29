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Campeche / Sucesos

Hallan sin vida a un hombre de 37 años en Villas de Santa Ana, Ciudad del Carmen

Un hombre de 37 años fue localizado sin vida al interior de una vivienda del fraccionamiento Villas de Santa Ana, en Ciudad del Carmen. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de jul de 2026

1 min

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Autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Ciudad del Carmen
Autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Ciudad del Carmen / Por Esto!

Un hombre de 37 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio del fraccionamiento Villas de Santa Ana, en Ciudad del Carmen, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares de A.J.F., de 37 años, quienes realizaron el hallazgo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de los Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley.

Las autoridades serán las encargadas de integrar la carpeta de investigación y determinar de manera oficial las circunstancias del fallecimiento.

JGH

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