Bloquean carretera Escárcega-Villahermosa por apagón en Mamantel; exigen a CFE restablecer la energía

En protesta ante la falta de luz desde hace más de 24 horas, un grupo de pobladores de la junta municipal de Mamantel bloquea la carretera federal Escárcega Villahermosa como medida de protesta para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad CFE que restablezca el suministro eléctrico.

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Alrededor de las 10:45 horas de este jueves 30 de julio, los pobladores, visiblemente hartos, procedieron a colocar varios objetos entre troncos y piedras sobre esta vía de comunicación.

De acuerdo con la información recabada, las fallas en el suministro de energía en esta demarcación perteneciente al municipio del Carmen se han vuelto cada vez más frecuentes, situación que ha generado descontento entre sus pobladores.

Ante la falta de solución por parte de la CFE, los habitantes afectados procedieron a realizar este bloqueo para que sus demandas sean atendidas.

“Necesitamos luz. Estamos cansados de que la Comisión Federal de Electricidad nos deje a cada rato sin luz. Aquí estamos, vamos a echarle ganas”, expresó un poblador utilizando un megáfono, al tiempo en que solicitaba el apoyo de más vecinos.

Como era de esperarse, esta situación está generando caos vehicular tras el visible embotellamiento en ambas vías de este tramo federal.

Ha transcurrido una hora de bloqueo. Se espera que en las próximas horas arribe al lugar una comitiva para dialogar y sostener acuerdos.

JGH