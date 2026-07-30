FGR cita a siete marinos por caso Farías Laguna y red de huachicol fiscal con buques

La Fiscalía General de la República (FGR) autorizó la comparecencia de siete integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México como parte de la investigación contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

De acuerdo con la defensa del mando naval, las entrevistas ministeriales se realizarán este jueves 30 de julio en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Los marinos habrían trabajado en la Oficialía Mayor de la Semar y en la Aduana de Hermosillo, Sonora. Sus testimonios podrían aportar información sobre la toma de decisiones, las instrucciones emitidas y las responsabilidades dentro de la estructura investigada.

La comparecencia fue solicitada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés y autorizada mediante un oficio fechado el 22 de julio de 2026, según informó la defensa. La FGR no había difundido un comunicado público con los detalles de la diligencia hasta la mañana de este jueves.

¿Qué declararán los siete marinos ante la FGR?

Las entrevistas se efectuarán de manera escalonada, con un testigo a la vez y bajo la presencia permanente del Ministerio Público Federal.

Los abogados de Farías Laguna podrán formular preguntas a los comparecientes, mientras que sus declaraciones quedarán incorporadas formalmente a la carpeta de investigación.

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La defensa considera que los testimonios permitirán establecer quiénes conocían las operaciones, quiénes dieron instrucciones y si participaron otros funcionarios que todavía no han sido llamados a declarar.

El vicealmirante permanece recluido en el penal federal del Altiplano y enfrenta acusaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos. La autorización de las entrevistas no implica que la FGR haya modificado las imputaciones en su contra ni representa una resolución sobre su responsabilidad penal.

¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?

La investigación comenzó después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2025.

La embarcación había declarado que transportaba aditivos para aceites lubricantes, pero las autoridades localizaron alrededor de 10 millones de litros de diésel introducidos presuntamente sin pagar las contribuciones correspondientes.

Las pesquisas posteriores identificaron empresas fantasma, patios clandestinos y rutas de traslado desde los puertos de Tampico y Altamira, en el Golfo de México, así como desde Ensenada, en el Pacífico.

El combustible habría sido enviado por carretera hacia municipios y ciudades como Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras. La FEMDO es la unidad de la FGR que investiga delitos cometidos por organizaciones criminales, incluidos los relacionados con hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas.

🚨 #ÚLTIMAHORA | FGR cita a declarar a 7 marinos en el caso Farías Laguna

La FGR aceptó la petición de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna. Hoy 30 de julio, 7 elementos de la @SEMAR_mx comparecerán ante la FEMDO para rendir su declaración. — Código Bajío (@CodigoBajio) July 30, 2026

¿Qué relación tiene Farías Laguna con el exsecretario Rafael Ojeda?

Manuel Roberto Farías Laguna ha sido identificado como sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Las investigaciones también han señalado a su hermano Fernando Farías Laguna como presunto integrante de la estructura.

Hasta ahora, las acusaciones se concentran en los mandos, funcionarios aduanales, empresarios y operadores señalados en las carpetas de investigación. La responsabilidad individual deberá acreditarse ante los tribunales.

Las declaraciones de los siete marinos podrían abrir nuevas líneas de investigación o reforzar las pruebas existentes. También permitirán establecer si las decisiones atribuidas a Farías Laguna fueron tomadas de manera individual o si existió una cadena de mando más amplia dentro de las instituciones involucradas.

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