Renuncian dos diputadas a Morena en Campeche y no descartan sumarse a Movimiento Ciudadano

Tras separarse del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en el Congreso del Estado, las ahora diputadas locales independientes Marisela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López confirmaron que en los próximos días presentarán ante la dirigencia estatal, encabezada por Erick Alejandro Reyes León, su renuncia formal a este instituto político. Las legisladoras coincidieron en que el Comité Ejecutivo Estatal CEE morenista les cerró las puertas y no valoró su trabajo legislativo y partidista, revelaron que analizan nuevas opciones políticas y no descartaron incorporarse a Movimiento Ciudadano MC.

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Marisela Flores Moo sostuvo que su decisión es consecuencia de más de tres años de exclusión dentro del partido. Recordó que militó en Morena desde 2018 y fue una de sus primeras candidatas, además de participar en la construcción de estructuras políticas en Calakmul. No obstante, aseguró que nunca fue tomada en cuenta en las decisiones internas ni en las reuniones partidistas de su municipio.

La legisladora afirmó que, tras la llegada de Reyes León a la dirigencia estatal, un reducido grupo comenzó a controlar las decisiones del partido, por lo que consideró que ya no existe espacio para su proyecto político. "Si no me abrieron las puertas en tres años, dudo mucho que ahora lo hagan", expresó.

Sobre su futuro, Flores Moo aclaró que aún no ha recibido una invitación formal de ningún partido, pero reconoció que Movimiento Ciudadano representa una posibilidad si existe apertura para ella y el grupo de liderazgos que la acompaña en Calakmul. También criticó que el dirigente estatal de Morena haya manifestado públicamente su respaldo a una eventual reelección de la alcaldesa de Calakmul, Guadalupe Acevedo Rodríguez, al considerar que esa postura deja entrever que las encuestas internas podrían ser una simulación.

Por su parte, Gladys Rivera López anticipó que también presentará en breve su renuncia formal a Morena. Explicó que busca integrarse a un proyecto donde su trabajo sea reconocido y donde exista mayor participación en la toma de decisiones.

La diputada aclaró que su salida no obedece a diferencias con la titular del Poder Ejecutivo, sino exclusivamente a asuntos internos del partido. Reveló que ha recibido propuestas de diversas fuerzas políticas interesadas en sumarla a sus filas, aunque todavía analiza cuál será su siguiente paso. En ese sentido, descartó que, por ahora, el Partido Verde Ecologista de México PVEM figure entre sus principales opciones.

JGH