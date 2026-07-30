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¡Campeche hace historia! Aprueban la primera Ley de Autismo; garantizará diagnósticos y educación inclusiva

El Congreso de Campeche aprobó por unanimidad la primera Ley de Autismo, que garantiza atención integral, inclusión, diagnóstico oportuno y protección de derechos.

Por Alejandro Balan

30 de jul de 2026

2 min

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El Congreso de Campeche aprobó por unanimidad de 33 votos la Ley de Autismo.
El Congreso de Campeche aprobó por unanimidad de 33 votos la Ley de Autismo. / Alejandro Balan

Con el voto unánime de los 33 diputados presentes, el Congreso del Estado aprobó este jueves la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista para el Estado de Campeche, convirtiéndose en el primer marco jurídico estatal especializado para garantizar los derechos humanos, la atención integral y la inclusión social de las personas autistas.

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La nueva legislación surgió de la unificación de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y la diputada de Morena Ena América García García, las cuales fueron analizadas por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. El dictamen fue enriquecido con la participación de personas autistas, familiares, cuidadores, especialistas, asociaciones civiles y autoridades durante los foros realizados del 22 al 24 de julio en Campeche y Ciudad del Carmen.

La ley está integrada por 35 artículos y establece como prioridad garantizar la igualdad, la accesibilidad, la no discriminación, la autonomía, la participación social y el respeto a los derechos humanos de las personas con la condición del espectro autista.

La ley se construyó tras foros y consultas públicas en Campeche y Ciudad del Carmen.
La ley se construyó tras foros y consultas públicas en Campeche y Ciudad del Carmen. / Alejandro Balan

Entre sus principales alcances, contempla la coordinación entre dependencias estatales y municipales para asegurar la detección temprana, el diagnóstico oportuno, la atención médica especializada, la rehabilitación, la educación inclusiva, la capacitación para el empleo, el acceso a la cultura, el deporte y el fortalecimiento del acompañamiento a las familias.

Asimismo, crea la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, que tendrá la responsabilidad de coordinar las políticas públicas, promover campañas permanentes de sensibilización, capacitar al personal médico y educativo, generar información estadística y establecer protocolos de atención.

La nueva norma involucra a instituciones como las secretarías de Salud, Educación, Bienestar, Gobierno, Trabajo y Previsión Social, Cultura, además del Sistema DIF Estatal, los DIF municipales y los ayuntamientos, los cuales deberán implementar acciones para eliminar barreras físicas, sociales, educativas e institucionales.

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Con esta aprobación, Campeche armoniza su legislación con la Ley General en materia de autismo vigente desde 2015, incorporando además el enfoque de neurodiversidad y el modelo social de la discapacidad, con el objetivo de fortalecer la inclusión, la autonomía y la protección de los derechos de las personas autistas.

JGH

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