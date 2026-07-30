La Selección Mexicana de Rafa Márquez ya tiene fechas y rivales para iniciar nuevo proceso; consulta calendario y antecedentes

Después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana anunció este jueves tres partidos de preparación en Estados Unidos; además, la SNM disputará en noviembre un partido oficial de la Nations League de Concacaf en México.

La gira, que es parte del Mextour, comenzará el sábado 26 de septiembre cuando la Selección Nacional de México, que concluyó en el noveno lugar de la Copa del Mundo, enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

El encuentro marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Nacional y será la primera visita del MexTour a dicha ciudad en los 23 años de historia de la gira.

Posteriormente, la Selección llegará al Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el martes 29 de septiembre, donde México se medirá a Perú. La gira concluirá el martes 6 de octubre frente a Chile en el histórico Los Ángeles Memorial Coliseum.

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Además, la SNM jugará como local en México un partido en noviembre correspondiente a la Nations League de Concacaf. El rival quedará definido al término de la fecha FIFA de septiembre-octubre, y la sede del encuentro será confirmada más adelante.

Los boletos para los tres encuentros en Estados Unidos estarán disponibles para el público en general a partir del miércoles 5 de agosto a las 10:00 a.m. (hora local) a través de SomosLocales.com.

Calendario de partidos de México en 2026. / Foto: SMN

Historial México vs. Colombia

• Partidos disputados: 29

• Récord: 10 triunfos para México, 10 para Colombia y 9 empates

• Goles: México 29 / Colombia 31

• Último enfrentamiento: Colombia 4-0 México; 11 de octubre de 2025, Arlington, Texas (MexTour)

• Ranking FIFA de Colombia: 11

Historial México vs. Perú

• Partidos disputados: 29

• Récord: México lidera la serie con 12 victorias, 8 empates y 9 derrotas

• Goles: México 38 / Perú 32

• Último enfrentamiento: México 1-0 Perú; 24 de septiembre de 2022, Pasadena, California (MexTour)

• Ranking FIFA de Perú: 50

Historial México vs. Chile

• Partidos disputados: 31

• Récord: México lidera la serie con 14 victorias, 5 empates y 12 derrotas

• Goles: México 33 / Chile 40

• Último enfrentamiento: México 2-2 Chile; 8 de diciembre de 2021, Austin, Texas (MexTour)

• Ranking FIFA de Chile: 49