Esposo de Karely Ruiz reaparece tras sufrir robo en su casa: VIDEO

El día de ayer, se dio a conocer que la creadora de contenido Karely Ruiz, fue víctima de la delincuencia, luego de que en la madrugada del miércoles 29 de julio, sufrió un robo con violencia en su casa en Nuevo León, la cual se localiza en el municipio de San Nicolás.

Se sabe que las personas que ingresaron a su casa, lograron llevarse varias cosas, entre ellas 20 mil pesos, joyas y aparatos electrónicos de la familia, también se filtró que ella y su pareja habían sido agredidos físicamente.

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¿Qué ha dicho Karely Ruiz sobre el robo en su casa?

Después de todo lo que se ha mencionado, fue la propia famosa, quien compartió un comunicado por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde habló de lo sucedido en su domicilio.

En el breve texto que compartió, aseguró que hombres armados entraron a su casa, aunque pasaron por momentos muy complicados, ella y su familia se encuentran bien, también mencionó que va a llegar hasta las últimas consecuencias.

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"Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad"

¿Qué ha pasado con el esposo de Karely Ruiz?

De acuerdo con lo que se sabe, Karely Ruiz y su esposo sufrieron agresiones físicas y hace poco, el esposo de la famosa, reapareció en sus redes sociales y fue el sitio "info7mty", el encargado de revelar el momento en que Jhon Echeverry, volvió a su casa.

Sin decir ni una sola palabra, el joven solo le limito a mandar un saludo a las cámaras, pero no ha dado más información sobre lo que vivieron en su casa.

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