Motociclista se fractura un pie tras chocar contra camioneta en Santa Ana, Campeche

Un motociclista terminó con fractura en un pie y su acompañante resultó lesionada luego de verse involucrados en un accidente de tránsito registrado en el barrio de Santa Ana, en la capital campechana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la pareja circulaba en motocicleta y presuntamente cruzó cuando el semáforo se encontraba en luz roja, por lo que se impactó contra una camioneta Ford Ecosport gris, cuyo conductor habría salido con preferencia de paso desde la calle Argentina.

Tras el fuerte choque, ambos ocupantes de la motocicleta sobrevivieron, aunque el conductor sufrió una fractura en el pie derecho. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.