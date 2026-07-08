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Campeche / Sucesos

Motociclista se fractura un pie tras chocar contra camioneta en Santa Ana, Campeche

Un motociclista sufrió una fractura de pie y su acompañante quedó herida tras pasarse presuntamente un alto e impactar a una camioneta Ford Ecosport en el barrio de Santa Ana.

Por Redacción Por Esto!

8 de jul de 2026

1 min

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Un accidente de tránsito en el barrio de Santa Ana dejó un saldo de dos personas lesionadas.
Un accidente de tránsito en el barrio de Santa Ana dejó un saldo de dos personas lesionadas. / Por Esto!

Un motociclista terminó con fractura en un pie y su acompañante resultó lesionada luego de verse involucrados en un accidente de tránsito registrado en el barrio de Santa Ana, en la capital campechana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la pareja circulaba en motocicleta y presuntamente cruzó cuando el semáforo se encontraba en luz roja, por lo que se impactó contra una camioneta Ford Ecosport gris, cuyo conductor habría salido con preferencia de paso desde la calle Argentina.

Tras el fuerte choque, ambos ocupantes de la motocicleta sobrevivieron, aunque el conductor sufrió una fractura en el pie derecho. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.