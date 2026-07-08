ONU pide 296 millones de dólares para atender emergencia por terremotos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio.

El pedido fue presentado por Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, quien se encuentra en Venezuela para revisar la respuesta humanitaria tras uno de los peores desastres sísmicos recientes en América Latina.

¿Para qué pide fondos la ONU tras los terremotos en Venezuela?

Fletcher explicó que el plan busca atender las necesidades socioeconómicas de 1.3 millones de personas durante los próximos seis meses. La ayuda se destinará a refugio, alimentos, atención médica, agua, saneamiento y apoyo a familias que perdieron sus viviendas.

El llamado ocurre después de que los sismos dejaran más de 3 mil 500 muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas sin hogar, con La Guaira como una de las zonas más afectadas.

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Venezuela ya enfrentaba una crisis humanitaria

La ONU recordó que la emergencia sísmica se suma a una situación humanitaria que ya era grave antes del desastre. A comienzos de año, el organismo había solicitado 632 millones de dólares para Venezuela, donde casi ocho millones de personas requerían algún tipo de asistencia.

Antes del doble terremoto, ese plan había recibido apenas 115 millones de dólares. Tras la tragedia, las contribuciones aumentaron a 300 millones, aunque la ONU advirtió que todavía faltan 627 millones de dólares para cubrir necesidades urgentes.

La Guaira concentra los mayores daños

En La Guaira, numerosos edificios colapsaron y miles de familias permanecen en refugios o espacios improvisados.

Equipos de rescate nacionales e internacionales han trabajado entre escombros, aunque las labores avanzan hacia una fase de recuperación de cuerpos y apoyo a damnificados.

La ONU insistió en que la respuesta debe sostenerse durante los próximos meses, ya que la reconstrucción de viviendas, servicios básicos e infraestructura requerirá recursos adicionales y coordinación internacional.

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