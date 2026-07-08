Pedrito Sola se disculpa tras comentarios polémicos sobre los “perrhijos”.

El conductor de televisión Pedro Sola ha ofrecido una disculpa pública durante la emisión del programa ‘Ventaneando’, esto debido a la intensa ola de indignación y críticas de usuarios que fueron desatadas por los polémicos comentarios hechos por el mismo Sola sobre los animales de compañía y los espacios pet friendly.

El presentador expresó durante una emisión pasada un fuerte rechazo hacia la presencia de perros en diferentes espacios. Estos comentarios pudieron pasar como una crítica más, sin embargo, Pedro lanzó un comentario en dónde hacía alusión a lastimar a estos animales, comentarios que encendieron las redes.

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¿Cuál fue el origen de la controversia entre las mascotas y Pedro Sola?

La controversia comenzó cuando el presentador expresó un fuerte rechazo hacia la presencia de perros en supermercados, plazas comerciales y restaurantes, llegando a decir al aire que le daban ganas de "aventar un trozo de carne envenenada" e incluso sugiriendo de que le daría "un balazo" a los dueños que pasean a sus mascotas en carriolas.

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Estos comentarios provocaron una ola de críticas y rechazo en su contra en redes sociales, provocando que activistas y organizaciones rescatistas, acusaran a Pedro Sola de normalizar e incitar a la crueldad animal. Incluso el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, calificó las palabras del conductor como lamentables.

Pedro Sola pide disculpas por sus comentarios

Ante la gravedad del asunto, Pedrito Sola aprovechó el programa para leer un mensaje de arrepentimiento desde su celular. El conductor de 79 años admitió haber cometido un error por falta de empatía reconociendo que no había dimensionado el rol tan importante que pueden ocupar los perros dentro de las familias modernas.

El presentador argumentó que su mentalidad chocó con la época actual debido a que él nunca ha tenido mascotas. Sola aseguró sentir una "vergüenza horrible" y prometió educarse más en el tema con la finalidad de cambiar su actitud, enfatizando que habló sin pensar y que él es incapaz de lastimar a un ser vivo.

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