Detienen a sujeto tras amenazar con un machete a dos mujeres en Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana luego de ser señalado por presuntamente amenazar con un machete a dos mujeres en la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, la intervención ocurrió tras un reporte ciudadano que alertó sobre una situación de riesgo en dicha zona de la capital campechana.

Al llegar al lugar, los agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, conocida como la SPSC, realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al aseguramiento del individuo, quien fue señalado por las afectadas de haberlas intimidado utilizando un arma blanca.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre el motivo de la presunta agresión ni la identidad de los involucrados, las autoridades señalaron que la actuación policial se realizó como parte de la atención inmediata a reportes relacionados con posibles hechos de violencia.

La SPSC exhortó a la población de Campeche a reportar cualquier conducta que represente un riesgo para la integridad de las personas o que pudiera constituir un delito, a fin de facilitar la intervención de las autoridades y prevenir situaciones de mayor gravedad.