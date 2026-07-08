Instalarán 90 postes y nuevos transformadores en comunidades de La Montaña

Con la presión ejercida por autoridades y pobladores de La Montaña, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reinició los trabajos de reubicación de 6.78 kilómetros de tendido eléctrico, que estaba dentro del monte con difícil acceso, para colocarlo junto al camino estatal Chunchintok-Ukum, de la vía Dzibalchén-Xpujil.

Desde el martes, antes del mediodía, llegó al lugar el tráiler tipo plana con maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP) para iniciar la limpieza de brecha y desmonte en la orilla del camino. La propia CFE aportó el diésel para continuar con los trabajos, que consisten en la construcción de línea de media tensión para eliminar rodeos y evitar las constantes fallas que han dejado sin energía a los ocho poblados de la Junta Municipal de Ukum.

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La presión incluyó la retención de cinco empleados de la CFE y cuatro camionetas en Ukum y Xmejía, lo que obligó al Superintendente de la CFE en Campeche, Gaspar Cobos Santos, a dialogar con los pobladores y comprometerse a reiniciar la obra. A cambio, los habitantes liberaron a los trabajadores y vehículos, aunque en Xmejía una camioneta quedó en garantía ante la desconfianza de que los trabajos se abandonen nuevamente.

Cobos Santos informó que se instalarán 90 postes en el tramo de 6.78 kilómetros, con una inversión de 3.7 millones de pesos. La obra será ejecutada directamente por la CFE, contratando únicamente a una empresa para la limpieza y poda de la brecha.

El presidente de la Junta Municipal de Ukum, Marcelo Chan Euán, confirmó que este martes inició la limpieza y el miércoles llegaron los primeros 20 postes de los 90 programados, además de cinco de seis transformadores nuevos para sustituir los viejos en Ukum y Xmabén, que estaban sobrecargados.

Los pobladores exigieron además una segunda etapa de ocho kilómetros, desde Chunchintok hasta los bancos de yeso en Burgos, lo cual será evaluado por la CFE.

“Con nuestra presión ejercida sobre la CFE solo así fuimos escuchados”, expresó el edil.