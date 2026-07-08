Arrasa oso hormiguero con colmenas en Hopelchén

La apicultura atraviesa otro momento difícil en la región de Los Chenes, pues en algunos apiarios se ha detectado la presencia de animales silvestres, principalmente el oso hormiguero, que ha destruido los panales de las colmenas.

Así lo señaló Ermilo Alonso Maas Ek, presidente del Consejo de Administración de la Unión de Apicultores Indígenas Cheneros (Uaich), quien explicó que animales como el pizote, tejón, oso hormiguero y el “zanjol” acaban con la poca miel que almacenan las abejas en el interior de las colmenas, la cual les sirve como alimento durante la temporada de lluvias.

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Explicó que estos animales abren las cajas de abejas, destapan las colmenas y también ingresan a los recipientes o tambores sin tapas, donde se almacena agua para los polinizadores; en muchas ocasiones, algunos ejemplares mueren ahogados.

Mencionó que la presencia de esta fauna en los apiarios se debe a los desmontes y al cambio de uso de suelo, lo que ha provocado la desaparición de aguadas y afecta su hábitat natural, obligándolos a buscar agua en los apiarios.

Maas Ek agregó que los animales extraen los cuadros y panales de miel y los llevan bajo el monte, donde consumen la miel y la cera. Reconoció que, aunque él no mata a estos ejemplares, algunos apicultores recurren al envenenamiento para eliminarlos.

“Estos animales destruyen nuestras colmenas como una forma de sobrevivencia durante la época de sequía; no es que sean malos, pero su hábitat también ha sido destruido por el ser humano”, expresó.

Agregó que una manera de ahuyentar a esta fauna sin causarle daño es mediante fogatas con madera y hojarasca, ya que el humo ayuda a mantenerlos alejados de los apiarios.