Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Pasaje en las combis de la ruta Hopelchén-Campeche cae 45% en vacaciones; ¿qué problema arrastra?

Campeche / Sucesos

Detienen a mujer en Ciudad del Carmen por presunta posesión de narcóticos en la colonia Bivalvo

Elementos de seguridad detuvieron a una mujer en la colonia Bivalvo, en Ciudad del Carmen, tras hallarle varias bolsas con una sustancia sólida y granulada similar a un narcótico.

Por Redacción Por Esto!

9 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen a mujer con presunta droga en la colonia Bivalvo de Ciudad del Carmen
Detienen a mujer con presunta droga en la colonia Bivalvo de Ciudad del Carmen

Una mujer fue detenida por elementos de seguridad en la colonia Bivalvo, en Ciudad del Carmen, tras ser sorprendida en presunta posesión de varias bolsas que contenían una sustancia granulada, sólida y translúcida con características similares a un narcótico.

Ambas presentaban aparentes heridas provocadas por arma de fuego.

Noticia Destacada

Hallan a dos personas ejecutadas en una parcela de Candelaria; investigan conflicto por tierras

De acuerdo con la información disponible, durante la intervención las autoridades aseguraron la presunta sustancia, por lo que procedieron con la detención de la mujer conforme a los protocolos establecidos. El material quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la cantidad de sustancia asegurada.