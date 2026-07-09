Detienen a mujer en Ciudad del Carmen por presunta posesión de narcóticos en la colonia Bivalvo

Una mujer fue detenida por elementos de seguridad en la colonia Bivalvo, en Ciudad del Carmen, tras ser sorprendida en presunta posesión de varias bolsas que contenían una sustancia granulada, sólida y translúcida con características similares a un narcótico.

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De acuerdo con la información disponible, durante la intervención las autoridades aseguraron la presunta sustancia, por lo que procedieron con la detención de la mujer conforme a los protocolos establecidos. El material quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la cantidad de sustancia asegurada.