Detienen a hombre por presuntamente amenazar a su padre con un machete en Dzitbalché

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la colonia San Feliciano, en el municipio de Dzitbalché, luego de ser señalado por presuntamente amenazar de muerte a su padre con un machete y causar daños en su propiedad, lo que generó la movilización de las autoridades.

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De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el aviso sobre el conflicto familiar, los agentes acudieron al lugar, donde lograron ubicar y asegurar al presunto responsable. No se informó sobre personas lesionadas durante el incidente.

Luego de su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que inició las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y el deslinde de responsabilidades.