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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por presuntamente amenazar a su padre con un machete en Dzitbalché

Un hombre fue detenido en Dzitbalché tras ser señalado por presuntamente amenazar a su padre con un machete y causar daños en su propiedad; la Fiscalía investiga el caso.

Por Redacción Por Esto!

9 de jul de 2026

1 min

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Hombre es detenido tras presunta amenaza con machete contra su padre en Dzitbalché
Hombre es detenido tras presunta amenaza con machete contra su padre en Dzitbalché / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la colonia San Feliciano, en el municipio de Dzitbalché, luego de ser señalado por presuntamente amenazar de muerte a su padre con un machete y causar daños en su propiedad, lo que generó la movilización de las autoridades.

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De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el aviso sobre el conflicto familiar, los agentes acudieron al lugar, donde lograron ubicar y asegurar al presunto responsable. No se informó sobre personas lesionadas durante el incidente.

Luego de su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que inició las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y el deslinde de responsabilidades.