Exigen padres de familia de la alcaldía de Puerto Aventura espacios educativos

Padres de familia de la alcaldía de Puerto Aventuras demandan a las autoridades gubernamentales la construcción de una escuela media superior, debido a la falta de espacios, varios jóvenes fueron enviados a Playa del Carmen y otros a Tulum, el problema es que no todos cuentan con el poder económico para sufragar los gastos, comentó la madre de familia, Liz Rodríguez.

La señora Ana María Angulo, dijo que la alcaldía de Puerto Aventuras tiene alrededor de 20 mil habitantes, de forma paralela también ha crecido la matrícula escolar, y el único Bachillerato ha quedado limitado de su capacidad escolar.

La mamá Liz Rodríguez comentó que existe preocupación de los padres de familia luego de que sus hijos no alcanzaron cupo en el plantel Bachilleres de la Alcaldía, lo que derivó que muchos jóvenes fueran enviados a los planteles de Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, esto implica gastos de pasajes y comida, y no todos los padres cuentan con el poder económico suficiente para sufragar los gastos, este escenario ha creado no solo molestia, sino preocupación de los padres de familia.

“Ante la falta de espacios educativos para los estudiantes, estamos convocando a una reunión de todos los padres para hacer la gestión ante las autoridades del gobierno del estado, queremos que nos den solución para construir un nuevo bachiller en Puerto Aventuras, ya que solamente contamos con uno con capacidad limitada”.

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Por su parte, el ciudadano Roger Tún comentó que Puerto Aventuras ya no es una delegación, cada día llegan familias de diversos estados del país en busca de oportunidades de trabajo, es gente que llega con todo y familia.

La población escolar ha crecido, pero no hay infraestructura educativa, incluso, se necesitan nuevas escuelas para jardín de niños, por el alto crecimiento población es urgente la construcción de edificios para el nivel medio superior y que los jóvenes puedan estudiar donde viven.

“Como padres de familia estamos preocupados porque no tenemos dinero para que nuestros hijos se desplacen todos los días de Puerto Aventuras a Playa del Carmen o a Tulum, es un gasto que está fuera de nuestro alcance”, refirió.

“Además, de los gastos para pasajes, el riesgo que implica al viajar todos los días, por eso no estamos de acuerdo, y pedimos la intervención del gobierno del estado para que atienda esta petición, se trata de la educación de nuestros hijos”.

Para el ciudadano Ramsés Utrilla, “los políticos cuando están en campaña prometen de todo, pero cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas, ya estamos cansados de escuchar las mismas frases desgastadas, queremos una solución, no más promesas”, dijo.