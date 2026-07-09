Muelle de Isla Arena seguirá en ruinas por falta de presupuesto, confirma SEDUMOP

Para este año no será posible la rehabilitación o construcción de un nuevo muelle para el poblado de Isla Arena, reconoció el titular de la SEDUMOP, el arquitecto Bernhard Rehn, en entrevista durante la gira de la gobernadora del estado, donde fue abordado ante las pésimas condiciones en que se encuentra la estructura de esta ínsula, la cual está completamente desplomada.

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El titular de obras públicas estatal explicó que la agencia municipal debe presentar formalmente la solicitud para que la obra pueda contemplarse. Detalló que la dependencia trabaja a través de un Plan Operativo Anual, y con base en dicha petición se estructura el proyecto que posteriormente debe ser avalado por la SEAFI para la asignación de recursos; finalmente, corresponderá al Congreso del Estado revisar y aprobar el presupuesto en diciembre para su posterior ejecución.

Ante este panorama, la comunidad de Isla Arena continuará con su muelle en ruinas y fuera de servicio durante la presente temporada de vacaciones. Habitantes y prestadores de servicios lamentaron el mal aspecto que esto genera para los turistas que arriban al lugar, además de las afectaciones para los pescadores locales que practican la pesca por cordel. Se espera que las autoridades de la agencia municipal agilicen el trámite correspondiente para que la ínsula recupere este importante espacio de convivencia y actividad económica.

JGH