Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos; ofrece recompensa para localizar al estafador

La famosa modelo Karely Ruiz denunció públicamente a través de sus redes sociales haber sido víctima de una estafa que supera los 200 mil pesos. La creadora de contenido originaria de Monterrey recurrió a su cuenta de Facebook para pedir ayuda a sus seguidores y dar con el estafador.

De acuerdo con lo dicho por la influencer, el sujeto es un albañil al cuál se le pagó por adelantado y se fue con el dinero. La modelo compartió la fotografía del sujeto con la finalidad de dar con él, incluso aseguró que daría una recompensa a la persona que la ayudara a encontrar al hombre.

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¿Cómo fue la estafa de 200 mil pesos a Karely Ruiz?

La modelo compartió en su cuenta de Facebook que el sujeto fue identificado como Marco A. Ruiz, un albañil a quien contrató para realizar trabajos en Monterrey. Según explicó Karely Ruiz, el hombre solicitó un pago por adelantado mismo que superaba los 200 mil pesos para comenzar el trabajo, sin embargo, el sujeto se fue con el dinero.

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos en sus redes sociales. / Facebook: Karely Ruiz/Captura de pantalla

"Chicos, ¿alguien conoce a este señor? Es de Monterrey, un albañil que le pagamos por un trabajo más de 200,000 y se desapareció, recompensa por quien sepa de él. Se llama Marco A. Ruiz, la verdad ya estoy cansada de la gente que roba", expresó molesta la regiomontana en su cuenta de Facebook.

Reacción de los usuarios a la publicación de Karely Ruiz

A raíz de su publicación, Karely recibió varias críticas de usuarios por su decisión de dar tanto dinero por adelantado. Ante esto, la influencer se defendió comentando que los anticipos son una práctica común en el sector de la construcción para la compra de materiales.

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Aunado a esto; la modelo explicó que ella actuó de buena fe. "Malamente confío mucho en las personas, no es el dinero, es la acción y que tanta gente que sí es honesta necesita el trabajo", concluyó la influencer.

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