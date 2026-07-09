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Hallan a dos personas ejecutadas en una parcela de Candelaria; investigan conflicto por tierras

Dos personas fueron encontradas sin vida en una parcela de Nuevo Tabasco, Candelaria. La Fiscalía investiga un presunto doble homicidio ligado a un conflicto por tierras.

Por Redacción Por Esto!

9 de jul de 2026

1 min

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Ambas presentaban aparentes heridas provocadas por arma de fuego.
Ambas presentaban aparentes heridas provocadas por arma de fuego. / Especial

Dos personas fueron localizadas sin vida en una parcela de la localidad de Nuevo Tabasco, en el municipio de Candelaria, con aparentes lesiones producidas por arma de fuego. El hallazgo ocurrió tras un reporte recibido a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

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Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para verificar el reporte y encontraron a las dos personas inmóviles. Personal de servicios de emergencia confirmó que ambas carecían de signos vitales, mientras que los primeros indicios señalaron que presentaban heridas ocasionadas por disparos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, las primeras líneas de investigación apuntan a que el doble homicidio podría estar relacionado con una discusión derivada de un conflicto por parcelas o tierras en la zona.

Las autoridades aseguraron el predio donde ocurrieron los hechos y notificaron a la Fiscalía General del Estado, instancia responsable de realizar las diligencias correspondientes. El Ministerio Público integra la carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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