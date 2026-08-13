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Buscan a Don Víctor de 60 años en Campeche; lleva cinco días desaparecido tras salir de su casa

íctor Manuel Cedillo López, de 60 años, salió de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero de Campeche el 8 de agosto y desde entonces no ha regresado.

Jesús García

Por Jesús García

13 de ago de 2026

1 min

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Víctor Manuel Cedillo, de 60 años, permanece desaparecido desde el 8 de agosto
Víctor Manuel Cedillo, de 60 años, permanece desaparecido desde el 8 de agosto

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda de Víctor Manuel Cedillo López, de 60 años, quien fue visto por última vez el pasado 8 de agosto después de salir de su domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Campeche.

La Vicefiscalía investiga al tiradero del Cementerio Siglo XXI en la capital de Campeche.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General del Estado de Campeche, el hombre salió de su vivienda alrededor de las 16:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición vestía pantalón azul de mezclilla, camisa negra de manga larga, sandalias de plástico negras y gorra negra.

Como características físicas, es descrito como una persona de complexión delgada, tez morena, rostro ovalado, frente amplia, ojos cafés, nariz ancha y labios delgados. Tiene cabello corto, lacio, negro entrecano y con entradas amplias, además presenta el párpado caído del ojo derecho.

Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje de una rosa en el pecho y otro de una flor en la palma de la mano, características que podrían ayudar a identificarlo.

Ante la falta de información sobre su ubicación, se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede ser reportado a la Fiscalía General del Estado de Campeche al número 981 811 9400.