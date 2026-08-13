Buscan a Don Víctor de 60 años en Campeche; lleva cinco días desaparecido tras salir de su casa

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda de Víctor Manuel Cedillo López, de 60 años, quien fue visto por última vez el pasado 8 de agosto después de salir de su domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General del Estado de Campeche, el hombre salió de su vivienda alrededor de las 16:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición vestía pantalón azul de mezclilla, camisa negra de manga larga, sandalias de plástico negras y gorra negra.

Como características físicas, es descrito como una persona de complexión delgada, tez morena, rostro ovalado, frente amplia, ojos cafés, nariz ancha y labios delgados. Tiene cabello corto, lacio, negro entrecano y con entradas amplias, además presenta el párpado caído del ojo derecho.

Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje de una rosa en el pecho y otro de una flor en la palma de la mano, características que podrían ayudar a identificarlo.

Ante la falta de información sobre su ubicación, se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede ser reportado a la Fiscalía General del Estado de Campeche al número 981 811 9400.