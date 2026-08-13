SSPC asegura que el internamiento de Ernesto “N” en el penal del Altiplano se apega a la ley

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), emitió un comunicado oficial sobre el estado y las condiciones de internamiento de Ernesto “N” en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano.

La dependencia federal precisó que el exgobernador recibe la atención, los servicios y los insumos previstos en la reglamentación penitenciaria, operando bajo las mismas condiciones y criterios que aplican para cualquier persona privada de la libertad en los Centros Federales.

🚨#AHORA La SSPC informa sobre las condiciones de Ernesto “N” en el penal del Altiplano, asegurando que su internamiento se apega a la ley y a los derechos humanos.



La dependencia detalló que desde su ingreso cuenta con expediente multidisciplinario, insumos básicos, atención… pic.twitter.com/2PC57wNhH9 — Azucena Uresti (@azucenau) August 13, 2026

Respecto a su estado de salud, las autoridades confirmaron que Ernesto “N” ha recibido la atención médica adecuada y especializada en geriatría, neumología, urología y oftalmología. De igual forma, se aseguró que se le suministrarán adecuadamente sus medicamentos asignados.

Aunque inicialmente el interno no registró una propuesta formal de allegados en su catálogo de visitantes, se autorizó por razones humanitarias la visita de un familiar, la cual ya fue efectuada. Además, dispone de acceso regular al servicio de llamadas telefónicas reglamentarias dentro del centro penitenciario.

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