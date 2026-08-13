Aparatoso choque entre taxi y camioneta deja a una mujer y sus dos hijos con crisis nerviosa en Carmen

Un aparatoso accidente entre un taxi y una camioneta particular dejó cuantiosos daños materiales y a una mujer y sus dos pequeños hijos con crisis nerviosa, la tarde de este jueves en calles de la colonia Fátima de Ciudad del Carmen.

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El percance ocurrió sobre la calle 58, en el cruce con la calle 35-B, donde de acuerdo con los primeros reportes, el operador de un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, número económico 2122 y placas A-545-BED del estado de Campeche, circulaba aparentemente con preferencia de paso.

En la unidad de alquiler viajaba como pasajera una mujer acompañada de sus dos pequeños hijos. Al llegar al mencionado cruzamiento, la conductora de una camioneta Suzuki, color crema, con placas DGR-260-C de Campeche, presuntamente no respetó el señalamiento de alto, provocando que el taxi se impactara contra el costado derecho del vehículo.

En el accidente estuvieron involucrados un taxi y una camioneta. / Israel Lozano

Por la fuerza del choque, la camioneta avanzó varios metros hasta quedar detenida, con severos daños en prácticamente todo su costado derecho, mientras que el taxi terminó en medio del cruzamiento con la parte frontal completamente destrozada.

El estruendo alertó a vecinos y automovilistas, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia al observar que en el taxi viajaban menores de edad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron a la mujer y a sus dos hijos, quienes presentaban principalmente crisis nerviosa derivada del fuerte impacto. Afortunadamente, ninguno sufrió lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

Mientras tanto, ambos conductores permanecieron en el sitio y activaron sus respectivas compañías aseguradoras para realizar la evaluación de los daños y determinar la responsabilidad correspondiente.

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Finalmente, las partes habrían llegado a un acuerdo mediante sus seguros, por lo que las unidades fueron retiradas del lugar una vez concluidas las diligencias, tomando también en consideración el estado emocional de los pasajeros.

Sobre el pavimento quedaron esparcidos diversos fragmentos de plástico y partes de los faros de ambos vehículos, como evidencia de la fuerza del encontronazo, mientras que durante algunos minutos la circulación en este sector de la colonia Fátima se vio afectada.

JGH