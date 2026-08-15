Aparatosa volcadura en la carretera Campeche-Champotón deja dos lesionados en Ciudad del Sol

Un vehículo compacto sufrió una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Campeche-Champotón, dejando varios lesionados y daños cuantiosos.

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​El percance automovilístico se registró durante la noche a la altura de la localidad de Ciudad del Sol.

​El accidente ocurrió cuando el guiador de un automóvil JAC Sei 2 blanco perdió el control del volante al tomar una curva.

​Trascendió que la unidad terminó su trayectoria fuera de la cinta de rodamiento tras dar varias vueltas sobre el asfalto.

​De acuerdo con reportes preliminares, el saldo extraoficial fue de al menos dos personas lesionadas.

​Conductores que transitaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia tras presenciar el siniestro.

​Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para acordonar el área y abandonar el flujo vehicular.

​Paramédicos brindaron la atención médica correspondiente a los tripulantes para su posterior valoración en un hospital cercano.

​Una grúa del servicio particular realizó las maniobras para retirar la unidad siniestrada de la arteria federal.

​El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Champotón para realizar los peritajes y deslindar responsabilidades.

JGH