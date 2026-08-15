Aparatosa volcadura en la carretera Campeche-Champotón deja dos lesionados en Ciudad del Sol

Un vehículo compacto sufrió una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Campeche-Champotón, dejando varios lesionados y daños cuantiosos.
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El percance automovilístico se registró durante la noche a la altura de la localidad de Ciudad del Sol.
El accidente ocurrió cuando el guiador de un automóvil JAC Sei 2 blanco perdió el control del volante al tomar una curva.
Trascendió que la unidad terminó su trayectoria fuera de la cinta de rodamiento tras dar varias vueltas sobre el asfalto.
De acuerdo con reportes preliminares, el saldo extraoficial fue de al menos dos personas lesionadas.
Conductores que transitaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia tras presenciar el siniestro.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para acordonar el área y abandonar el flujo vehicular.
Paramédicos brindaron la atención médica correspondiente a los tripulantes para su posterior valoración en un hospital cercano.
Una grúa del servicio particular realizó las maniobras para retirar la unidad siniestrada de la arteria federal.
El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Champotón para realizar los peritajes y deslindar responsabilidades.
JGH