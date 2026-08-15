Susto en Bécal: Familia regresaba de una fiesta y halla enorme boa “custodiando" su casa

​Una familia se llevó una gran sorpresa al regresar de un convivio y encontrar una enorme boa en la entrada de su domicilio en Bécal, Calkiní.

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​El reptil de gran grosor se encontraba subido en la reja del predio, impidiendo el paso a los propietarios por temor a ser atacados.

​Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del sábado en un predio ubicado sobre la calle 30 en la colonia Centro.

​Para evitar que el ejemplar fuera agredido o matado a pedradas, los habitantes solicitaron apoyo inmediato para su captura segura.

​Un grupo de cuatro rescatistas voluntarios acudió al sitio equipado con un costal para poner a salvo al animal.

​Los brigadistas Ezequías Herrera, Luis Alberto Rosado, Emmanuel Rosado y Alexis batallaron cerca de media hora para asegurar la serpiente.

​Durante las maniobras, la boa se enrolló en el brazo de uno de los captores, generando momentos de pánico entre los testigos.

​Los voluntarios explicaron a la familia que el ejemplar, de casi dos metros de largo, no es venenoso ni representa un peligro mortal.

​El equipo de rescate señaló que brinda atención en la junta municipal debido a la frecuente llegada de fauna silvestre por la cercanía con Yucatán.

​Posteriormente, el reptil fue trasladado a una zona alejada de la comunidad para ser liberado en su hábitat natural.

JGH