Susto en Bécal: Familia regresaba de una fiesta y halla enorme boa “custodiando" su casa

Una familia se llevó una gran sorpresa al regresar de un convivio y encontrar una enorme boa en la entrada de su domicilio en Bécal, Calkiní.
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El reptil de gran grosor se encontraba subido en la reja del predio, impidiendo el paso a los propietarios por temor a ser atacados.
Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del sábado en un predio ubicado sobre la calle 30 en la colonia Centro.
Para evitar que el ejemplar fuera agredido o matado a pedradas, los habitantes solicitaron apoyo inmediato para su captura segura.
Un grupo de cuatro rescatistas voluntarios acudió al sitio equipado con un costal para poner a salvo al animal.
Los brigadistas Ezequías Herrera, Luis Alberto Rosado, Emmanuel Rosado y Alexis batallaron cerca de media hora para asegurar la serpiente.
Durante las maniobras, la boa se enrolló en el brazo de uno de los captores, generando momentos de pánico entre los testigos.
Los voluntarios explicaron a la familia que el ejemplar, de casi dos metros de largo, no es venenoso ni representa un peligro mortal.
El equipo de rescate señaló que brinda atención en la junta municipal debido a la frecuente llegada de fauna silvestre por la cercanía con Yucatán.
Posteriormente, el reptil fue trasladado a una zona alejada de la comunidad para ser liberado en su hábitat natural.
JGH