Presidenta Sheinbaum hace llamado a jóvenes tamaulipecos para defender sus derechos y sentirse orgullosos de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este sábado 15 de agosto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que su Gobierno mantendrá como prioridad ampliar el acceso de las juventudes a empleo, educación, salud y vivienda, durante un evento del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Ante beneficiarios del esquema, la mandataria señaló que cerca de 3.6 millones de jóvenes han pasado por el programa, cuyo objetivo es brindarles un año de experiencia laboral y facilitar posteriormente su incorporación a un empleo formal.

Sheinbaum también aprovechó su mensaje para contar parte de su trayectoria personal, desde sus primeros empleos durante la adolescencia hasta su etapa como investigadora de la UNAM y su posterior participación en la vida pública.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre “Jóvenes Construyendo el Futuro”?

La presidenta explicó que el programa entrega directamente el apoyo a las y los participantes mientras realizan una capacitación en centros de trabajo.

Su propósito, señaló, es que puedan permanecer contratados en el lugar donde reciben capacitación o que la experiencia adquirida durante un año les facilite encontrar otra oportunidad laboral. Según la mandataria, una parte importante de quienes concluyen el programa logra incorporarse posteriormente al mercado de trabajo.

Sheinbaum sostuvo que las políticas para la juventud deben ir más allá del esfuerzo individual y garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades.

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Sheinbaum relata cuáles fueron sus primeros trabajos

Durante su intervención, la presidenta compartió que comenzó a trabajar alrededor de los 15 años, mientras estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM.

Relató que su primer empleo consistió en repartir volantes de un restaurante durante los fines de semana. Posteriormente colaboró en la distribución de una revista, trabajó con documentos académicos en el Instituto Politécnico Nacional y fue recepcionista telefónica en un consultorio médico.

Más adelante desarrolló su trayectoria profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó como investigadora durante cerca de tres décadas, antes de incorporarse plenamente a responsabilidades públicas.

Educación, salud y vivienda deben ser derechos, afirma Sheinbaum

La mandataria afirmó que su administración trabaja para ampliar preparatorias y universidades, así como el acceso al empleo y a una vivienda.

Mencionó nuevamente la meta de construir 1.8 millones de viviendas y señaló que las personas jóvenes con empleo pueden acceder a distintos esquemas mediante Infonavit, Fovissste o Conavi.

Sheinbaum sostuvo que durante décadas se promovió la idea de que estudiar, conseguir empleo o mejorar las condiciones de vida dependían únicamente del esfuerzo personal. Frente a ello, defendió que el Estado debe garantizar acceso efectivo a derechos como educación, salud y vivienda.

Presidenta llama a jóvenes a conocer la historia de México

Una parte importante de su discurso estuvo dedicada a la historia nacional. Sheinbaum repasó episodios de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana para destacar conceptos como soberanía, libertad, democracia y justicia social.

La presidenta mencionó figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Benito Juárez, y pidió a las nuevas generaciones conocer también la participación de mujeres en distintos procesos históricos.

Al cerrar su intervención en Ciudad Victoria, Sheinbaum pidió a los asistentes sentirse orgullosos de México y destacó cuatro valores que, desde su perspectiva, forman parte de la identidad nacional: el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.

IO