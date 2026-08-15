Américo Villarreal destaca oportunidades para jóvenes en Tamaulipas: “La suerte es preparación y oportunidad”

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó este sábado 15 de agosto la importancia de ampliar las oportunidades de formación, capacitación y desarrollo para las juventudes, durante el evento de “Jóvenes Construyendo el Futuro” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad Victoria.

En su mensaje, el mandatario estatal sostuvo que los programas impulsados por los gobiernos de la llamada transformación buscan generar condiciones más equitativas para que las nuevas generaciones tengan acceso a educación, empleo y desarrollo profesional.

Villarreal señaló que el acceso a oportunidades debe ir acompañado de preparación individual, al considerar que ambos elementos son determinantes para el crecimiento personal y profesional de los jóvenes.

Américo Villarreal llama a jóvenes a prepararse para aprovechar oportunidades

Durante su discurso, el gobernador compartió una reflexión centrada en la preparación y las oportunidades.

“La suerte es la combinación de dos cosas: la oportunidad y la preparación”, expresó ante jóvenes beneficiarios del programa.

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Villarreal afirmó que el Gobierno federal y el estatal han ampliado apoyos mediante becas, programas de capacitación y nuevos espacios educativos, pero insistió en que corresponde a cada persona prepararse para aprovecharlos.

El mandatario sostuvo que estas políticas forman parte de un modelo basado en el llamado humanismo mexicano y en una visión de mayor igualdad social.

Gobernador presume avances de jóvenes tamaulipecos

Villarreal también destacó el desempeño de jóvenes de Tamaulipas en distintos ámbitos.

Señaló que atletas de la entidad han obtenido mejores posiciones en competencias nacionales organizadas por la Conade, mientras que estudiantes y participantes de proyectos científicos han representado al estado en países como Corea y Turquía.

El gobernador mencionó además avances en áreas técnicas, educativas, científicas, de innovación y deporte, y consideró que estos resultados pueden convertirse en referentes para otras generaciones.

Villarreal reconoce compromiso social de las juventudes

Otro de los aspectos resaltados por el mandatario fue la participación de jóvenes en actividades de carácter social.

Como ejemplo, mencionó a integrantes de organizaciones que colaboran durante los fines de semana en proyectos destinados a mejorar las condiciones de vivienda de familias con mayores necesidades.

Villarreal afirmó que la juventud tamaulipeca tiene capacidad para aprovechar las oportunidades generadas por los programas públicos y reiteró que la preparación será clave para convertir esos apoyos en mejores condiciones de vida.

El evento forma parte de la gira que Claudia Sheinbaum realiza por Tamaulipas desde el viernes 14 de agosto.

IO