Sequía devasta 450 hectáreas de cultivos en el ejido Rancho Sosa, Hopelchén; deja pérdidas por 5 mdp

La fuerte y prolongada sequía en Los Chenes causó graves estragos en los cultivos del ejido Rancho Sosa, en Hopelchén.
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Más de 200 hectáreas de maíz de la primera siembra se siniestraron por la falta de precipitaciones en la región.
Otras 200 hectáreas de soya no resistieron el intenso calor y 50 hectáreas de chigua se perdieron por completo.
Las pérdidas económicas para los productores locales son millonarias y se estiman en casi 5 millones de pesos.
El líder productor Federico Chan Caamal señaló que la situación en el campo es sumamente complicada y difícil.
Los cultivos presentan una altura de apenas 30 a 50 centímetros y lucen completamente marchitos sobre la tierra seca.
En la superficie de maíz las pérdidas alcanzan los 3 millones de pesos, con una inversión promedio de 15 mil pesos por hectárea.
Se calcula que del total de la superficie dañada solo entre el 10 y 20 por ciento de los cultivos contaba con seguro agrícola.
El productor explicó que esta afectación es consecuencia del periodo de canícula, caracterizado por 40 días de intenso sol.
Chan Caamal esperará a finales de agosto para evaluar la humedad del suelo antes de determinar si realiza nuevas siembras.
JGH