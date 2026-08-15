Sequía devasta 450 hectáreas de cultivos en el ejido Rancho Sosa, Hopelchén; deja pérdidas por 5 mdp

​La fuerte y prolongada sequía en Los Chenes causó graves estragos en los cultivos del ejido Rancho Sosa, en Hopelchén.

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​Más de 200 hectáreas de maíz de la primera siembra se siniestraron por la falta de precipitaciones en la región.

​Otras 200 hectáreas de soya no resistieron el intenso calor y 50 hectáreas de chigua se perdieron por completo.

​Las pérdidas económicas para los productores locales son millonarias y se estiman en casi 5 millones de pesos.

​El líder productor Federico Chan Caamal señaló que la situación en el campo es sumamente complicada y difícil.

​Los cultivos presentan una altura de apenas 30 a 50 centímetros y lucen completamente marchitos sobre la tierra seca.

​En la superficie de maíz las pérdidas alcanzan los 3 millones de pesos, con una inversión promedio de 15 mil pesos por hectárea.

​Se calcula que del total de la superficie dañada solo entre el 10 y 20 por ciento de los cultivos contaba con seguro agrícola.

​El productor explicó que esta afectación es consecuencia del periodo de canícula, caracterizado por 40 días de intenso sol.

​Chan Caamal esperará a finales de agosto para evaluar la humedad del suelo antes de determinar si realiza nuevas siembras.

JGH

