Cuántos muertos van por el terremoto en Colombia este sábado 15 de agosto. Cifra de  desaparecidos y daños aumenta

El saldo del terremoto que golpeó Colombia continúa aumentando. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este sábado 15 de agosto que la cifra de fallecidos subió a 294, mientras que el número de personas desaparecidas llegó nuevamente a 320.

El organismo también actualizó a 3 mil 935 la cantidad de heridos y reportó que 353 personas han sido rescatadas desde que comenzaron las labores de emergencia.

El desastre ha impactado a 54 mil 8 familias, equivalentes a 115 mil 461 personas, distribuidas en 448 municipios de 15 departamentos. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda, atención humanitaria y evaluación de daños en algunas de las zonas más afectadas.

¿Cuántas viviendas y edificios resultaron dañados por el terremoto?

La UNGRD informó que el número de viviendas destruidas aumentó a 14 mil 493, mientras que otras 81 mil 506 presentan algún tipo de daño.

Además, se contabilizan 66 edificios colapsados, principalmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades que han concentrado parte importante de las afectaciones.

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La infraestructura pública también registra daños considerables. El balance incluye 241 centros de salud, 2 mil 612 planteles educativos y 3 mil 621 centros comunitarios afectados.

También se reportaron problemas en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Colombia registra más de 250 réplicas después del sismo

El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta la noche del viernes se habían contabilizado 256 réplicas posteriores al terremoto.

De ese total, 17 tuvieron una magnitud superior a 3 y dos superaron magnitud 4.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a la población.

Muere mujer que había sido rescatada en Pereira

Durante este sábado también se confirmó el fallecimiento de Daniela Largo, de 32 años, quien había sido rescatada con vida después de permanecer alrededor de 36 horas atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado en Pereira.

#Colombia | El terremoto de magnitud 7,4 deja 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el más reciente balance de la UNGRD (@UNGRD).https://t.co/yAAKu4iXoR — Kienyke (@kienyke) August 15, 2026

Los equipos de emergencia trabajaron cerca de diez horas para llegar hasta ella, atravesando varias placas de concreto y excavando un túnel desde la parte inferior de la estructura.

Su rescate había generado esperanza entre familiares y equipos de emergencia, pero permaneció varios días hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos antes de que se confirmara su muerte.

A seis días del terremoto, rescatistas continúan removiendo escombros mientras miles de damnificados permanecen en albergues y reciben apoyo humanitario.

IO