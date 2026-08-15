Marina desmantela laboratorio clandestino en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran químicos y equipo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante la intervención, el personal naval aseguró precursores químicos y diverso equipo que, de acuerdo con la información disponible, habría sido empleado para la producción de sustancias ilícitas.

La acción se realizó como parte de los operativos de seguridad desplegados en la entidad para detectar instalaciones relacionadas con la fabricación de narcóticos y reducir la capacidad logística de los grupos criminales que operan en la región.

¿Qué encontró la Marina en el laboratorio de Lázaro Cárdenas?

En el sitio fueron localizados materiales químicos y herramientas presuntamente vinculadas con el proceso de elaboración de drogas sintéticas.

Los elementos de Marina procedieron a neutralizar el laboratorio para impedir que continuara siendo utilizado.

Noticia Destacada Golpe al narcotráfico en Guerrero: Marina asegura más de una tonelada de cocaína en Acapulco

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la cantidad ni el tipo específico de precursores químicos asegurados, tampoco el volumen de droga que podría haberse producido en las instalaciones.

Asimismo, no se ha informado sobre personas detenidas durante el operativo.

¿Por qué es relevante el aseguramiento en Michoacán?

La localización de laboratorios clandestinos representa uno de los objetivos de las operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas, debido a que estos espacios concentran sustancias, equipo e infraestructura necesarios para su fabricación.

La neutralización del sitio en Lázaro Cárdenas busca evitar que los materiales asegurados continúen dentro de la cadena de producción de narcóticos.

El puerto y municipio de Lázaro Cárdenas se mantienen como una zona estratégica para las operaciones de seguridad federal en Michoacán, por lo que distintas autoridades realizan acciones de vigilancia y combate a actividades ilícitas.

Desmantela la Marina un narcolaboratorio.



En la comunidad de Encinal, Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante labores de patrullaje, el personal de la institución se percató y neutralizó ese punto de elaboración de narcóticos. pic.twitter.com/0hisyV6bZT — Alfredo Ibáñez Juárez (@ibanezalfredo) August 15, 2026

Autoridades continuarán investigaciones tras hallazgo

Tras el aseguramiento, los materiales y equipos localizados deberán quedar a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre la ubicación exacta del laboratorio, su capacidad de producción o el grupo criminal al que presuntamente estaría relacionado.

Las autoridades federales mantienen operativos en Michoacán para localizar instalaciones clandestinas, asegurar precursores químicos y frenar la producción de drogas sintéticas.

IO