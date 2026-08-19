Choque frente a Plaza Galerías de Campeche deja a pareja en moto lesionada

Una pareja que viajaba en motocicleta terminó con diversos golpes luego de ser impactada por alcance por un automóvil Seat Toledo, cuando circulaba sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, en la ciudad de Campeche.

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El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un Seat Toledo negro transitaba sobre la avenida con dirección hacia el Foro Ah Kim Pech. Al pasar la glorieta de La Campechana, a la altura de Plaza Galerías, se encontró con la motocicleta en la que viajaba la pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no habría guardado la distancia de seguridad y terminó chocando por alcance contra la motocicleta Italika 150 de color negro. Debido al impacto, sus dos ocupantes perdieron el equilibrio y cayeron sobre el pavimento, donde terminaron con golpes.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados, por lo que el percance fue solucionado en el sitio.

JGH