Desaparece hombre de 29 años en Campeche; lo buscan desde el 15 de agosto

Un hombre de 29 años es buscado en la ciudad de Campeche luego de que desde el pasado sábado 15 de agosto se desconoce su paradero. La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizarlo.

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Se trata de Javier Tolentino Tolentino, quien, de acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, se encontraba en una vivienda de la colonia Kanisté antes de su desaparición. Alrededor de las 4:00 horas del 15 de agosto, las personas con quienes habitaba se percataron de que ya no se encontraba en el domicilio y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de tela color vino, camisa azul de manga larga y tenis blancos. Como características físicas, se indica que es de complexión delgada, tez morena clara, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, tiene cabello negro, corto y lacio, además de labios gruesos y cejas pobladas.

La FGECAM mantiene activa su búsqueda y pidió que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrar a Javier Tolentino Tolentino se comunique al 981 81 1 94 00. Hasta el momento, de acuerdo con la información contenida en la ficha, se desconoce su paradero.

JGH