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Campeche / Sucesos

Motociclista resulta lesionado tras choque en Campeche; vehículo presuntamente le cerró el paso

Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un vehículo que presuntamente le cerró el paso en el cruce de las avenidas Casa de Justicia y Tormenta, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de ago de 2026

1 min

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Motociclista resulta lesionado tras choque en Campeche; vehículo presuntamente le cerró el paso
Motociclista resulta lesionado tras choque en Campeche; vehículo presuntamente le cerró el paso / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un vehículo que presuntamente le cerró el paso, por lo que recibió los primeros auxilios de paramédicos del sector salud.

Un motociclista resultó lesionado en la avenida López Mateos.

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El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Casa de Justicia y Tormenta, donde elementos de la Policía Estatal acudieron para abanderar la zona y evitar otro accidente.

Mientras, las partes involucradas decidieron llegar a un acuerdo por el pago de los daños.