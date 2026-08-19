Motociclista se engancha con cables a baja altura y termina herido en Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de quedar enganchado con cables de telefonía que se encontraban a baja altura mientras circulaba por la avenida López Mateos, en el tradicional barrio de San Román, en la ciudad de Campeche.

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El accidente ocurrió poco antes de llegar al cruce con la calle Galeana, donde el conductor de la motocicleta se encontró con los cables atravesados a una altura que representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona. Al quedar atorado, perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre el pavimento.

Tras la caída, el motociclista quedó tendido sobre la vialidad y presentó una lesión sangrante en uno de los brazos. Personas que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlo y posteriormente solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio y pidieron la presencia de paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención al lesionado. El incidente también puso nuevamente sobre la mesa el riesgo que representan los cables de servicios que permanecen a baja altura sobre calles y avenidas, especialmente para motociclistas

JGH