Fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en Playa norte, tras el incendio de camioneta

Una intensa movilización de autoridades y cuerpos de emergencia se registró en la zona de Playa Norte, luego de que se reportara el incendio de un inmueble ubicado en las inmediaciones del área de feria y cerca del lienzo charro.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos Tácticos acudieron rápidamente al sitio, donde al arribar confirmaron que el siniestro provenía de una camioneta que se encontraba envuelta en llamas al interior de un predio cubierto de abundante maleza.

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De inmediato, los cuerpos de emergencia comenzaron las labores para sofocar el fuego, logrando controlar la situación en cuestión de minutos; sin embargo, la unidad ya había sido consumida por completo, quedando reducida prácticamente a cenizas.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. Testigos en la zona señalaron que momentos antes del incendio se escuchó una fuerte explosión, seguida de una densa columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos del sector, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas.

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Las autoridades se entrevistaron con el encargado del predio, quien manifestó desconocer cómo inició el fuego. Debido a las condiciones del terreno, lleno de maleza seca y basura, no se descartó que algún efecto lupa o factor externo pudiera haber provocado el siniestro.

Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil exhortó al responsable del inmueble a realizar labores de limpieza y desmonte en el terreno, con el objetivo de prevenir nuevos incendios que pudieran poner en riesgo propiedades cercanas o alcanzar mayores dimensiones.

Tras asegurar la zona y verificar que no existiera riesgo de reactivación, las autoridades y cuerpos de emergencia se retiraron del lugar.

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